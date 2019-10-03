Українська призерка ЧЄ пропустить майбутній біатлонний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Представниця українського біатлону Яна Бондар пропустить сезон 2019-20 років, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Бондар присвятить рік самопідготовці та особистому життю.
"Це рішення, яке було прийнято обопільно як з тренерами команди, так і з керівництвом федерації, для того, щоб взяти невелику перерву і піти на самопідготовку. За рік я хочу як слід відновитися і більше часу приділити особистому житті. Ну а потім з новими силами в бій. Час до Олімпіади ще є, до того ж зараз колектив в нашій жіночій збірній зібрався досить сильний, і моє тимчасове випадання з обойми несильно вдарить по команді. Як на мене, зараз ось взагалі все ідеально зійшлося: мій вік, бажання і достатня кількість часу до Олімпійських ігор", – наголосила Бондар.
Примітно, що за свої часи виступів у біатлоні 28-річна уродженка Київської області, в 2013 році здобувала дві бронзові медалі чемпіонату Європи.
Також додамо, у минулому сезоні в загальному заліку Кубка світу Бондар посіла 77-е місце. Також Яна виступала на етапах Кубка IBU.