Украинский призер ЧЕ пропустит предстоящий биатлонный сезон

Бондарь посвятит год самоподготовке и личной жизни.

"Это решение, которое было принято обоюдно как с тренерами команды, так и с руководством федерации, для того, чтобы взять небольшой перерыв и пойти на самоподготовку. За год я хочу как следует восстановиться и больше времени уделить личной жизни. Ну а потом с новыми силами в бой. Время до Олимпиады еще, к тому же сейчас коллектив в нашей женской сборной собрался достаточно сильный, и мое временное выпадение из обоймы несильно ударит по команде. Как по мне, сейчас вот вообще все идеально сошлось: мой возраст, желание и достаточное количество времени до Олимпийских игр", - на причитала Бондарь.

Примечательно, что за свои времена выступлений в биатлоне 28-летняя уроженка Киевской области, в 2013 году получала две бронзовые медали чемпионата Европы.

Также добавим, в прошлом сезоне в общем зачете Кубка мира Бондарь заняла семьдесят седьмое место. Также Яна выступала на этапах Кубка IBU.