Українська писанка прикрашає новий паспорт громадянина Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У паспорті громадянина Бразилії віднині є сторінка прикрашена українськими писанками. Світлини бразильського документа у новому дизайні показала дружина українського посла у Бразилії Андрія Мельника – Світлана Мельник, передає УНН.
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“Буквально цими днями уряд Бразилії почав видачу паспортів нового зразка. На одній з її сторінок відтепер назавжди закарбована наша українська писанка”, — зазначила дружина дипломата.
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Дипломатка також зауважила, що до зображення головного українського символу Великодня у паспорті є припис: “Писанки — народний промисел українців”.
Світлана Мельник зазначила, що у такий спосіб держава Бразилія з вдячністю визнає визначний незаперечний внесок українців у формування і збагачення унікальної культурної спадщини найбільшої країни на латиноамериканському континенті.
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Додатково
На цьому тижні українська делегація провела першу двосторонню зустріч із парламентською делегацією Бразилії. Подія відбулась на теренах 147-ї Асамблеї Міжпарламентського союзу у столиці Анголи — Луанді.