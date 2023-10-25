Украинская писанка украшает новый паспорт гражданина Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В паспорте гражданина Бразилии отныне есть страница украшенная украинскими писанками. Фотографии бразильского документа в новом дизайне показала жена украинского посла в Бразилии Андрея Мельника – Светлана Мельник, передает УНН.
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“Буквально на днях правительство Бразилии начало выдачу паспортов нового образца. На одной из ее страниц отныне навсегда запечатлена наша украинская писанка”, — отметила жена дипломата.
Детали
Дипломат также отметила, что к изображению главного украинского символа Пасхи в паспорте есть приписка: “Писанки — народный промысел украинцев”.
Светлана Мельник отметила, что таким образом государство Бразилия с благодарностью признает выдающийся неоспоримый вклад украинцев в формирование и обогащение уникального культурного наследия крупнейшей страны на латиноамериканском континенте.
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Дополнительно
На этой неделе украинская делегация провела первую двустороннюю встречу с парламентской делегацией Бразилии. Событие состоялось на территории 147-й Ассамблеи Межпарламентского союза в столице Анголы — Луанде.