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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская писанка украшает новый паспорт гражданина Бразилии

Киев • УНН

 • 470851 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В паспорте гражданина Бразилии отныне есть страница украшенная украинскими писанками. Фотографии бразильского документа в новом дизайне показала жена украинского посла в Бразилии Андрея Мельника – Светлана Мельник, передает УНН.

Украинская писанка украшает новый паспорт гражданина Бразилии

Цитата

“Буквально на днях правительство Бразилии начало выдачу паспортов нового образца. На одной из ее страниц отныне навсегда запечатлена наша украинская писанка”, — отметила жена дипломата.

Детали

Дипломат также отметила, что к изображению главного украинского символа Пасхи в паспорте есть приписка: “Писанки — народный промысел украинцев”.

Светлана Мельник отметила, что таким образом государство Бразилия с благодарностью признает выдающийся неоспоримый вклад украинцев в формирование и обогащение уникального культурного наследия крупнейшей страны на латиноамериканском континенте.

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Дополнительно

На этой неделе украинская делегация провела первую двустороннюю встречу с парламентской делегацией Бразилии. Событие состоялось на территории 147-й Ассамблеи Межпарламентского союза в столице Анголы — Луанде.

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