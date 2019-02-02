Українська легкоатлетка з кар'єрним рекордом виборола медаль турніру в Берліні

Українка повернулася до Берліну, щоб узяти участь у змаганнях “ISTAF ІNDOOR”. Основними її суперницями були німкеня Малайка Міхамбо та сербка Івана Шпановіч, якій минулий рік зіпсували травми.

Шпановіч у першій спробі стрибнула у довжину на 6,65 метрів і захопила лідерство. Та якщо сербці того вечора додати не вдалося, то українка і німкеня зробили це кілька разів.

Бех-Романчук почала змагання з результату 6,59 м, а у четвертій спробі встановила особистий рекорд зі стрибків у довжину у приміщенні — 6,73 метри. Цей результат дозволив їй посісти друге місце у Берліні. Міхамбо ж цього вечора була і взагалі на висоті — 6,94, потім 6,98 та 6,99 метрів — новий рекорд змагань, особистий рекорд і найкращий результат сезону у світі.

Як повідомлялося раніше, не одну нагороду зібрали українські легкоатлетки на турнірі в Франції.