Українська легкоатлетка з кар'єрним рекордом виборола медаль турніру в Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук встановила новий персональний рекорд в приміщеннях, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.
Українка повернулася до Берліну, щоб узяти участь у змаганнях “ISTAF ІNDOOR”. Основними її суперницями були німкеня Малайка Міхамбо та сербка Івана Шпановіч, якій минулий рік зіпсували травми.
Шпановіч у першій спробі стрибнула у довжину на 6,65 метрів і захопила лідерство. Та якщо сербці того вечора додати не вдалося, то українка і німкеня зробили це кілька разів.
Бех-Романчук почала змагання з результату 6,59 м, а у четвертій спробі встановила особистий рекорд зі стрибків у довжину у приміщенні — 6,73 метри. Цей результат дозволив їй посісти друге місце у Берліні. Міхамбо ж цього вечора була і взагалі на висоті — 6,94, потім 6,98 та 6,99 метрів — новий рекорд змагань, особистий рекорд і найкращий результат сезону у світі.
Як повідомлялося раніше, не одну нагороду зібрали українські легкоатлетки на турнірі в Франції.