Представниці України здобули нагороди на легкоатлетичних змаганнях у Франції

Ольга Ляхова змаганнями у Валь-де-Рей відкрила сезон змагань-2019. Українка фінішувала третьою з бігу на 800 метрів – 2:03,79 хв. Переможниці турніру, ефіопці Дірібе Вельтеджі, вона поступилася 38 сотими секунди.

На дистанції 60 метрів змагалася Яна Качур. Подолавши її за 7,44 с, вона фінішувала другою. Перемогла білоруска Крістіна Тімановская (7,41 с).



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Ірина Геращенко з третьої спроби подолала 1,92 метри і стала другою зі стрибків у висоту. Такий же результат показала гречанка Татьяна Гусін, проте відзначилася їм у другій спробі і саме за цим показником обійшла українку.



У змаганнях зі стрибків у висоту серед чоловіків Україну представляв Сергій Спільняк. З результатом 2,10 метрів він був п’ятим.

Відзначимо, що усі четверо 7-9 лютого вийдуть на доріжки й у сектори сумського манежу, щоб позмагатися у рамках чемпіонату України у приміщенні.