Представительницы Украины получили награды на легкоатлетических соревнованиях во Франции

Ольга Ляхова соревнованиями в Валь-де-Рей открыла сезон соревнований-2019. Украинка финишировала третьей в беге на 800 метров - 2: 03,79 мин. Победительницы турнира, эфиопы Дирибе Вельтеджи, она уступила 38 сотых секунды.

На дистанции 60 метров соревновалась Яна Качур. Преодолев ее за 7,44 с, она финишировала второй. Победила белоруска Кристина Тимановская (7,41 с).



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Ирина Геращенко с третьей попытки преодолела 1,92 метра и стала второй по прыжкам в высоту. Такой же результат показала гречанка Татьяна Гусин, однако отметилась им во второй попытке и именно по этому показателю обошла украинку.



В соревнованиях по прыжкам в высоту среди мужчин Украину представлял Сергей Спильняк. С результатом 2,10 метров он был пятым.



Отметим, что все четверо 7-9 февраля выйдут на дорожки и в сектора сумского манежа, чтобы посоревноваться в рамках чемпионата Украины в помещении.