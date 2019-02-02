Украинская легкоатлетка с карьерным рекордом завоевала медаль турнира в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук установила новый персональный рекорд в помещениях, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.
Украинка вернулась в Берлин, чтобы принять участие в соревнованиях “ISTAF INDOOR”. Основными ее соперницами были немка Малайка Михамбо и сербка Ивана Шпанович, которой прошлый год испортили травмы.
Шпанович в первой попытке прыгнула в длину на 6,65 м и захватила лидерство. Но если сербке тот вечер добавить не удалось, то украинка и немка сделали это несколько раз.
Бех-Романчук начала соревнования по результату 6,59 м, а в четвертой попытке установила личный рекорд по прыжкам в длину в помещении — 6,73 метра. Этот результат позволил ей занять второе место в Берлине. Михамбо же в этот вечер была и вообще на высоте — 6,94, потом 6,98 и 6,99 метров — новый рекорд соревнований, личный рекорд и лучший результат сезона в мире.
Как сообщалось ранее, не одну награду собрали украинские легкоатлетки на турнире во Франции.