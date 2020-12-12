Українська команда стала чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики

Українські гімнасти Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Євген Юденков, Роман Ващенко — чемпіони Європи у командній першості. Їх показник становить 248,963 бали на змаганнях, що тривають в Мерсіні (Туреччина).

Зазначимо також, “срібло” виграла збірна Туреччини (244,793), а “бронзу” — команда Угорщини (240,393).

Нагадаємо, що юніори з України вибороли золоту медаль на старті ЧЄ зі спортивної гімнастики.