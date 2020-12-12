Украинская команда стала чемпионом Европы по спортивной гимнастике

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 74254 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 97891 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115771 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150855 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199015 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195037 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282478 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 332644 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157986 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143223 просмотра

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Актуальное
Украинская команда стала чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Украинская команда стала чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Киев  •  УНН

 • 14361 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике впервые в истории стала обладателем звания чемпионов Европы, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Украинские гимнасты Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Евгений Юденков, Роман Ващенко — чемпионы Европы в командном первенстве. Их показатель составляет 248,963 балла на соревнованиях, которые проходят в Мерсине (Турция).

Отметим также, “серебро” выиграла сборная Турции (244,793), а “бронзу” — команда Венгрии (240,393).

Напомним, что юниоры из Украины завоевали золотую медаль на старте ЧЕ по спортивной гимнастике.

Украинские Национальные Новости

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