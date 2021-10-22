Українська баскетболістка потрапила до символічної збірної тижня Єврокубку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Українська баскетболістка Ольга Дубровіна увійшла в символічну збірну ігрового тижня Єврокубку ФІБА. Про це повідомляє прес-служба ФБУ, передає УНН.
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У матчі другого туру групового етапу проти угорського "Дьора" на виїзді капітан "Прометея" стала найкращою – 32 очка, 5 підбирань, 9 передач.
Наразі Дубровіна очолює рейтинг турніру за середньою ефективністю баскетболісток та третя в рейтингу середньої результативності.
Нагадаємо
Українська баскетболістка увійшла до числа найкращих бомбардирів Єврокубку ФІБА.