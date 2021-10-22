Українська баскетболістка потрапила до символічної збірної тижня Єврокубку

Деталі

У матчі другого туру групового етапу проти угорського "Дьора" на виїзді капітан "Прометея" стала найкращою – 32 очка, 5 підбирань, 9 передач.

Наразі Дубровіна очолює рейтинг турніру за середньою ефективністю баскетболісток та третя в рейтингу середньої результативності.

Нагадаємо

Українська баскетболістка увійшла до числа найкращих бомбардирів Єврокубку ФІБА.