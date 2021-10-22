Украинская баскетболистка попала в символическую сборную недели Еврокубке
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Украинская баскетболистка Ольга Дубровина вошла в символическую сборную игровой недели Еврокубка ФИБА. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ, передает УНН.
Детали
В матче второго тура группового этапа против венгерского “Дьора” на выезде капитан “Прометея” стала лучшей — 32 очка, 5 подборов, 9 передач.
Сейчас Дубровина возглавляет рейтинг турнира по средней эффективностью баскетболисток и третья в рейтинге средней результативности.
Напомним
Украинская баскетболистка вошла в число лучших бомбардиров Еврокубка ФИБА.