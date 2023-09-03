Українська авіація завдала 9 ударів по ворогу - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Авіація сил оборони України протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження російських окупантів. Про це повідомив у вечірньому зведенні у неділю, 3 вересня, Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - ідеться у зведенні.
Деталі
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби, як повідомляється, уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.
Нагадаємо
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.