Українська авіація завдала 9 ударів по ворогу - Генштаб

Цитата

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - ідеться у зведенні.

Деталі

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби, як повідомляється, уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Нагадаємо

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.