Украинская авиация нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. Об этом сообщил в вечерней сводке в воскресенье, 3 сентября, Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сводке.
Детали
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток, как сообщается, поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.
Напомним
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.