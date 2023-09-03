Украинская авиация нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб

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"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сводке.

Детали

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток, как сообщается, поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

Напомним

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.