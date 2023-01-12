Українська авіація завдала 15 ударів по районах дислокації окупантів – Генштаб

Цитата

«Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українські артилеристи та ракетники уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та 3 склади боєприпасів.

Доповнення

Сили ППО збили на Одещині ворожий безпілотник.

Також на сході "відмінусували" російський штурмовик Су-25.