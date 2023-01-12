Українська авіація завдала 15 ударів по районах дислокації окупантів – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що українські артилеристи та ракетники уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та 3 склади боєприпасів.
Доповнення
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