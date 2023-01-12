На сході "відмінусували" російський штурмовик Су-25
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Сьогодні українські військові знищили російський штурмовик Су-25 та безпілотник-розвідник "Орлан-10", повідомляють Повітряні сили ЗС України у четвер, 12 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Уранці 12-го січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України на східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25, а на півдні країни – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - повідомили в ПС ЗСУ.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 113 990 осіб, 276 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.