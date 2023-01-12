На востоке "отминусовали" российский штурмовик Су-25
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Сегодня украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник-разведчик "Орлан-10", сообщают Воздушные силы ВС Украины в четверг, 12 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Утром 12-го января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины на восточном направлении уничтожен российский штурмовик Су-25, а на юге страны – БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - сообщили в ВС ВСУ.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 113 990 человек, 276 вертолетов и сотен единиц военной техники.