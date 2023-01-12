Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам дислокации оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов», - говорится в сообщении.
Сообщается, что украинские артиллеристы и ракетчики поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и 3 склада боеприпасов.
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