Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам дислокации оккупантов - Генштаб

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«Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что украинские артиллеристы и ракетчики поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и 3 склада боеприпасов.

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