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Українська авіація за добу 4 рази вдарила по позиціях ворога, уражено 2 позиції засобів ППО

Українська авіація за добу 4 рази вдарила по позиціях ворога, уражено 2 позиції засобів ППО

Київ • УНН

 • 236178 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 4 удари. Під ураження потрапили 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, передає УНН.

Цитата

«Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 4 удари. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Також наші воїни на різних напрямках збили 5 БпЛА “Шахед” та 2 “Орлани”», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

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