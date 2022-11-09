Українська авіація за добу 4 рази вдарила по позиціях ворога, уражено 2 позиції засобів ППО

Цитата

«Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 4 удари. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Також наші воїни на різних напрямках збили 5 БпЛА “Шахед” та 2 “Орлани”», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

Доповнення

Українські військові "приземлили" ворожий БПЛА над Сумщиною.