Украинская авиация за сутки 4 раза ударила по позициям врага, поражены 2 позиции средств ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 4 удара. Под поражение попали 2 позиции средств противовоздушной обороны противника. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Цитата
«Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 4 удара. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника. Также наши воины на разных направлениях сбили 5 БпЛА “Шахед” и 2 “Орланы”», - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.
Дополнение
Украинские военные "приземлили" враждебный БПЛА над Сумской областью.