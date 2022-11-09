Украинская авиация за сутки 4 раза ударила по позициям врага, поражены 2 позиции средств ПВО

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«Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 4 удара. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника. Также наши воины на разных направлениях сбили 5 БпЛА “Шахед” и 2 “Орланы”», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.

Дополнение

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