Українська арена стала кандидатом на звання кращого стадіону світу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Іспанське видання "Marca" запустило голосування на звання кращого футбольного стадіону світу, повідомляє УНН.
У число 40 претендентів увійшов стадіон "Шахтаря" "Донбас Арена", який з 2014 року не приймає офіційних матчів через військові дії на сході України. Зараз він знаходиться на 21 місці рейтингу із 4,2 тисячами голосів.
Наразі лідерами генерації є "Каїрський міжнародний стадіон" (117,3 тисяч голосів), другим – "Сантьяго Бернабеу" (42,2), третій – "Камп Ноу" (26).
Нагадаємо, що "Барселона" влаштувала продаж прав на назву стадіону для боротьби з коронавірусом.