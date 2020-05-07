Украинская арена стала кандидатом на звание лучшего стадиона мира
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Испанское издание "Marca" запустило голосование на звание лучшего футбольного стадиона мира, сообщает УНН.
В число 40 претендентов вошел стадион "Шахтера" "Донбасс Арена", который с 2014 года не принимает официальных матчей из-за военных действий на востоке Украины. Сейчас он находится на 21 месте рейтинга с 4,2 тысячами голосов.
Сейчас лидерами генерации является "Каирский международный стадион" (117,3 тисяч голосов), вторым - "Сантьяго Бернабеу" (42,2), третий - "Камп Ноу" (26).
Напомним, что "Барселона" устроила продажу прав на название стадиона для борьбы с коронавирусом.