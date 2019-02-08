Українки опинились поза топ-20 індивідуальної гонки етапу біатлонного КС

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Індивідуальною гонкою серед жінок продовжився стартовий змагальний день сьомого етапу Кубку світу з біатлону в канадському місті Кенмор, передає кореспондент УНН.

Навіть один промах не завадив норвежці Тіріл Екхофф обігнати усіх головних супротивниць, а саме Маркету Давидову з Чехії та Лізу Віттоцці з Італії, які закрили усі мішені на 4-х вогневих рубежах. У підсумку Екхофф завоювала золоту медаль, Давидова відстала на 9,8 с — “срібло”, а бронзовою призеркою стала Віттоцці +20,9 с.

Стосовно п’яти учасниць від України, то в боротьбу за медалі жодна не зуміла втрутитися. Яна Бондарь посіла найвищий рядок серед українок — 27-мий (2) +3:14,9 хв. Капітан збірної Олена Підгрушна також увійшла до очкової зони — 1 незакрита мішень і 36 сходинка.

Натомість Надія Бєлкіна (1), Юлія Джима (3) і Юлія Журавок (2) залишились без залікових пунктів: 41, 42 і 45 місця відповідно.

Додамо, сьомий етап Кубку світу продовжиться двома естафетами вже 8-го лютого.

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