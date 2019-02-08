Украинки оказались вне топ-20 индивидуальной гонки этапа биатлонного КС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Индивидуальной гонкой среди женщин продолжился стартовый соревновательный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском городе Кенмор, передает корреспондент УНН.
Даже один промах не помешал норвежке Тирил Экхофф обогнать всех главных противниц, а именно Маркета Давыдову из Чехии и Лизу Виттоцци из Италии, которые закрыли все мишени на 4-х огневых рубежах. В итоге Экхофф завоевала золотую медаль, Давыдова отстала на 9,8 с — “серебро”, а бронзовым призером стала Виттоцци +20,9 с.
В отношении пяти участников от Украины, то в борьбу за медали ни одна не сумела вмешаться. Яна Бондарь заняла самую высокую строчку среди украинок — 27-мой (2) +3:14,9 мин. Капитан сборной Елена Пидгрушная также вошла в очковой зоны — 1 незакрытая мишень и 36 ступень.
Зато Надежда Белкина (1), Юлия Джима (3) и Юлия Журавок (2) остались без зачетных пунктов: 41, 42 и 45 места соответственно.
Добавим, седьмой этап Кубка мира продолжится двумя эстафетами уже 8 февраля.