Українка з Лівану: у Бейруті не залишилось будинку, що не зазнав пошкоджень

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Внаслідок вибуху, що стався 4 серпня в морському порту Бейрута, мешканці міста та передмістя зазнали страшних втрат, проте суспільство консолідувалось. Усім, хто цього потребує, допомагають лікарі, волонтери, церкви та монастирі, дипломатичні представництва. Про це у коментарі УНН розповіла Наталія Дзядик, яка живе у Лівані вже 12 років.

“Ми з родиною живемо в передмісті Сідону (Сайди), 50 км від епіцентру, і ми дуже добре відчули вибух та підземні поштовхи”, — розповіла Наталія.

Вона зазначила, що дуже добре в країні спрацювало Міністерство з надзвичайних ситуацій та медики, які працювали 24 години на добу.

“Дуже велика кількість поранених. Понад тисяча постраждалих почали звертатись в лікарні, але багато лікарень в Бейруті також пошкоджено. Є втрати серед медиків. Ми не чули про смерті медиків вже після вибуху, але є медики, які загинули під час вибуху просто в стінах лікарні. Тішить, що медична система хороша. Було хороше устаткування, матеріал, препарати, це допомогло зберегти багатьом життя. Рятувальники досі працюють цілодобово, тому ще є надії під завалами знайти живих людей”, — ділиться жінка.

Так, за словам Наталії, після вибуху уряду навіть не довелось запрошувати волонтерів, люди самі зібралися у волонтерські групи і пропонують свої послуги.

Українка відзначає, що у місті безпечно та усього, загалом, вистачає.

“Пересуватися містом безпечно, але дуже трагічно. Більша частина Бейруту просто зруйнована, у місті не залишилось будинку, що не зазнав пошкоджень. Від цього боляче. І великий культурний пласт знищено... Наразі ми не відчуваємо продовольчої кризи, ми не відчуваємо кризи з постачання медикаментів, водопостачання, але країна в дефолті, і у нас в принципі велика економічна криза, яку ми давно почали відчувати. Це відчувається на постачанні електроенергії, проте ми не можемо сказати, що стало набагато гірше”, — повідомляє Наталія.

Вона додає, що влада запевнила людей у наявності усього необхідного, що на млинах та на складах є мука, і буде хліб. Є невелика проблема з постачанням імпортних продуктів харчування, адже країна є імпортозалежною.

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В українців також завжди є можливість зв’язатися з посольством.

“Наше посольство завжди з нами на контакті, у нас цілодобова гаряча лінія, тож проблем зі зв’язком з нашими дипломатами немає. Досить добре працює і держава Ліван. Ми завжди можемо звернутися у Міністерство з надзвичайних ситуацій і дізнатися будь яку інформацію”, — зазначила українка.

Наталія підтвердила, що найбільша проблема наразі — це знищене житло.

“У нас вже доходить до півмільйона людей, які залишились повністю без даху над головою. У нас зараз відкриті всі церкви та храми, приймають усіх незалежно від віросповідання чи конфесії. Монастирі відкривають повністю території та надають притулок. Католицькі школи набирають дітей на навчання”, — розповіла жінка.

Зараз місцеві сподіваються, що Бейрут відродиться, а причини вибуху стануть відомі суспільству після незалежного розслідування.

“Було багато суперечливої інформації щодо причини цього вибуху, і ми сподіваємось на незалежне розслідування. Не є дуже високим рівень довіри до державних інституцій, тому сподіваємось все ж таки, що хтось за це відповість і стане відома правдива причина”, — додає українка.

Нагадаємо, що вибух в порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називаються зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри.

Наразі кількість жертв зросла до 149 осіб, понад 5 тисяч поранені, частину тіл шукають у затоці порту.

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