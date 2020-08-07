Украинка из Ливана: в Бейруте не оставалось дома, который не был разрушен

"Мы с семьей живем в пригороде Сидона (Сайды), 50 км от эпицентра, и мы очень хорошо почувствовали взрыв и подземные толчки", - рассказала Наталья.

Она отметила, что очень хорошо в стране сработало Министерство по чрезвычайным ситуациям и медики, работавшие 24 часа в сутки.

"Очень большое количество раненых. Более тысячи пострадавших начали обращаться в больницы, но многие больницы в Бейруте также повреждены. Есть потери среди медиков. Мы не слышали о смерти медиков после взрыва, но есть медики, которые погибли во время взрыва просто в стенах больницы. Радует, что медицинская система хорошая. Было хорошее оборудование, материал, препараты, это помогло сохранить многим жизнь. Спасатели до сих пор работают круглосуточно, поэтому еще есть надежды под завалами найти живых людей", - делится женщина.

Так, по словам Натальи, после взрыва правительству даже не пришлось приглашать волонтеров, люди сами собрались в волонтерские группы и предлагают свои услуги.

Украинка отмечает, что в городе безопасно и всего хватает.

"Передвигаться по городу безопасно, но очень трагично. Большая часть Бейрута просто разрушена, в городе не осталось дома, который не был разрушен. От этого больно. И большой культурный пласт уничтожен... Сейчас мы не чувствуем продовольственного кризиса, мы не чувствуем кризиса по поставкам медикаментов, водоснабжения, но страна в дефолте, и у нас в принципе большой экономический кризис, который мы давно начали чувствовать. Это чувствуется на поставках электроэнергии, однако мы не можем сказать, что стало гораздо хуже", - сообщает Наталья.

Она добавляет, что власти заверили людей в наличии всего необходимого, что на мельницах и на складах есть мука, и будет хлеб. Есть небольшая проблема с поставками импортных продуктов питания, ведь страна является импортозависимой.

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В украинцев также всегда есть возможность связаться с посольством.

"Наше посольство всегда с нами в контакте, у нас круглосуточная горячая линия, поэтому проблем со связью с нашими дипломатами нет. Достаточно хорошо работает и государство Ливан. Мы всегда можем обратиться в Министерство по чрезвычайным ситуациям и узнать любую информацию", - отметила украинка.

Наталья подтвердила, что самая большая проблема сейчас - это уничтоженное жилье.

"У нас уже доходит до полумиллиона человек, которые остались полностью без крыши над головой. У нас сейчас открыты все церкви и храмы, принимают всех независимо от вероисповедания или конфессии. Монастыри открывают полностью территории и предоставляют убежище. Католические школы набирают детей на обучение", - рассказала женщина.

Сейчас местные надеются, что Бейрут возродится, а причины взрыва станут известны обществу после независимого расследования.

"Было много противоречивой информации о причинах этого взрыва, и мы надеемся на независимое расследование. Не является очень высоким уровень доверия к государственным институтам, но надеемся все же, что кто-то за это ответит и станет известна истинная причина", - добавляет украинка.

Напомним, что взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называются сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискована партия аммиачной селитры.

Сейчас число жертв возросло до 149 человек, более 5000 ранены, часть тел ищут в заливе порта.