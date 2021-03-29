Українка стала найрезультативнішим гравцем чвертьфіналу чемпіонату Туреччини з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Турецький “Фенербахче” Аліни Ягупової переміг “Хатай” у першому матчі чвертьфіналу плей-офф чемпіонату Туреччини (85:64), передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Деталі
Капітан збірної України стала найрезультативнішою в матчі. За 30:03 хвилини вона набрала 27 очок, 10 підбирань, 8 передач, 2 перехоплення, майже оформивши тріпл-дабл. Ягупова реалізувала за ігровий час половину дальніх кидків — 5 з 10-ти.
Другий матч чвертьфінальної серії до двох перемог “Фенербахче” та “Хатай” зіграють 30 березня.
Зауважимо, що “Фенербахче” без поразок подолав регулярний чемпіонат, виборовши 26 перемог у 26-ти поєдинках.
Що передувало цьому
Результативна гра українки вивела “Фенербахче” в Фінал чотирьох Євроліги.