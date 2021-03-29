Украинка стала самым результативным игроком четвертьфинала чемпионата Турции по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Турецкий “Фенербахче” Алины Ягупов победил “Хатай” в первом матче четвертьфинала плей-офф чемпионата Турции (85:64), передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Детали
Капитан сборной Украины стала самой результативной в матче. По 30:03 минуты она набрала 27 очков, 10 подборов, 8 передач, 2 перехвата, почти оформив трипл-дабл. Ягупова реализовала за игровое время половину дальних бросков — 5 из 10-ти.
Второй матч четвертьфинальной серии до двух побед “Фенербахче” и “Хатай” сыграют 30 марта.
Заметим, что “Фенербахче” без поражений преодолел регулярный чемпионат, завоевав 26 побед в 26-ти поединках.
Что предшествовало этому
Результативная игра украинки вывела “Фенербахче” в Финал четырех Евролиги.