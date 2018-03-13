Українка Шишкова стала володаркою "золота" Паралімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Пхьончхані на 12 зимових Паралімпійських іграх відбулася передостання біатлонна гонка в рамках четвертого змагального дня турніру, передає УНН.
У жіночих перегонах на 10 км серед учасниць із вадами зору наша Оксана Шишкова пройшла усю дистанцію без помилок на вогневих стрільбищах та на 2:13,5 хвилини обігнала на фініші представницю “НПА” Міхайліну Лисову (1). Бронзова нагорода в активі німкені Клари Клуг (1).
Інша представниця України Ольга Прилуцька була близькою до подіуму, але посіла 4-й рядок з 4-ма не закритими мішенями на стрільбищах.
Таким чином, у скарбничці “жовто-блакитної” національної команди вже 13 нагород — 5 “золотих”, 3 “срібні” та 5 “бронзових”.
Нагадаємо, що раніше Шишкова завойовувала дві срібні нагороди (у біатлоні та лижному спорті).