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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 49354 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 60384 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 63681 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 103636 просмотра

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Украинка Шишкова стала обладательницей "золота" Паралимпийских игр

Украинка Шишкова стала обладательницей "золота" Паралимпийских игр

Киев  •  УНН

 • 12878 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Пхенчхане на 12 зимних Паралимпийских играх состоялась предпоследняя биатлонная гонка в рамках четвертого соревновательного дня турнира, передает УНН.

В женских гонках на 10 км среди участников с нарушениями зрения наша Оксана Шишкова прошла всю дистанцию ​​без ошибок на огневых стрельбищах и на 2: 13,5 минуты обогнала на финише представительницу “НПА” Михайлина Лисову (1). Бронзовая награда в активе немки Клары Клуг (1).

Другая представительница Украины Ольга Прилуцкая была близка к подиуму, но заняла 4-ю строчку с 4-мя не закрытыми мишенями на стрельбищах.

Таким образом, в копилке “желто-голубой” национальной команды уже 13 наград — 5 “золотых”, 3 “серебряные” и 5 “бронзовых”.

Напомним, что ранее Шишкова завоевывала две серебряные награды (в биатлоне и лыжном спорте).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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