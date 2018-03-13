Украинка Шишкова стала обладательницей "золота" Паралимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Пхенчхане на 12 зимних Паралимпийских играх состоялась предпоследняя биатлонная гонка в рамках четвертого соревновательного дня турнира, передает УНН.
В женских гонках на 10 км среди участников с нарушениями зрения наша Оксана Шишкова прошла всю дистанцию без ошибок на огневых стрельбищах и на 2: 13,5 минуты обогнала на финише представительницу “НПА” Михайлина Лисову (1). Бронзовая награда в активе немки Клары Клуг (1).
Другая представительница Украины Ольга Прилуцкая была близка к подиуму, но заняла 4-ю строчку с 4-мя не закрытыми мишенями на стрельбищах.
Таким образом, в копилке “желто-голубой” национальной команды уже 13 наград — 5 “золотых”, 3 “серебряные” и 5 “бронзовых”.
Напомним, что ранее Шишкова завоевывала две серебряные награды (в биатлоне и лыжном спорте).