Українка пробилася до чвертьфіналу тенісного турніру в Каїрі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Українська тенісистка Анастасія Шошина вийшла в чвертьфінал турніру ITF з призовим фондом 15 тис. дол., що триває в Каїрі (Єгипет), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі другого раунду харків'янка, посіяна під другим номером, розгромила хорватську тенісистку Лану Шіпек з Хорватії – 6:0, 6:1.
За вихід до півфіналу українка посперечається з п'ятою ракеткою турніру Ламіс Альхуссен Абдель Азіз з Єгипту.
Зауважимо, що інша представниця "жовто-блакитних" Вікторія Дема не змогла завершити матч другого кола проти Джулієтт Сір з Німеччини (3 сіяна). Киянка знялася з матчу за рахунку 6:4, 3:6, 5:3 на користь німецької тенісистки.
Нагадаємо, українська тенісистка вперше в кар'єрі виграла професійний міжнародний турнір.