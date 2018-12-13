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Українка пробилася до чвертьфіналу тенісного турніру в Каїрі

Київ • УНН

 • 9994 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Українська тенісистка Анастасія Шошина вийшла в чвертьфінал турніру ITF з призовим фондом 15 тис. дол., що триває в Каїрі (Єгипет), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Українка пробилася до чвертьфіналу тенісного турніру в Каїрі

У матчі другого раунду харків'янка, посіяна під другим номером, розгромила хорватську тенісистку Лану Шіпек з Хорватії – 6:0, 6:1.

За вихід до півфіналу українка посперечається з п'ятою ракеткою турніру Ламіс Альхуссен Абдель Азіз з Єгипту.

Зауважимо, що інша представниця "жовто-блакитних" Вікторія Дема не змогла завершити матч другого кола проти Джулієтт Сір з Німеччини (3 сіяна). Киянка знялася з матчу за рахунку 6:4, 3:6, 5:3 на користь німецької тенісистки.

Нагадаємо, українська тенісистка вперше в кар'єрі виграла професійний міжнародний турнір.

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