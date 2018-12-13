Украинка пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Каире
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украинская теннисистка Анастасия Шошина вышла в четвертьфинал турнира ITF с призовым фондом 15 тыс. долл., который проходит в Каире (Египет), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче второго раунда харьковчанка, посеянная под вторым номером, разгромила хорватскую теннисистку Лану Шипек из Хорватии - 6:0, 6:1.
За выход в полуфинал украинка поспорит с пятой ракеткой турнира Ламис Альхуссен Абдель Азиз из Египта.
Отметим, что другая представительница "желто-синих" Виктория Дема не смогла завершить матч второго круга против Джулиетт Сир из Германии (3 сеяная). Киевлянка снялась с матча при счете 6:4, 3:6, 5:3 в пользу немецкой теннисистки.
Напомним, украинская теннисистка впервые в карьере выиграла профессиональный международный турнир.