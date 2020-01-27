Українка отримала престижну премію "Греммі"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Українська піаністка Надія Шпаченко отримала найпрестижнішу музичну нагороду "Греммі". ЇЇ альбом The Poetry of Places переміг у категорії "Найкраща класична збірка". Про це повідомляє "Радіо свобода", інформує УНН.
"Надія Шпаченко отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної Каліфорнії, який закінчила на "відмінно". Серед її педагогів – Джон Перрі в Лос-Анджелесі, Віктор Розенбаум у Бостоні, Віктор Дерев’янко в Ізраїлі, Серафима Шварц в Україні", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі Шпаченко є професором фортепіано у Каліфорнійському державному університеті Помони.
Як повідомлялося раніше в УНН, оголошено учасників Національного відбору "Євробачення-2020".