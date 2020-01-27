Украинка получила престижную премию "Грэмми"

"Надежда Шпаченко получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии, который закончила на "отлично". Среди ее педагогов - Джон Перри в Лос-Анджелесе, Виктор Розенбаум в Бостоне, Виктор Деревянко в Израиле, Серафима Шварц в Украине" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Шпаченко является профессором фортепиано в Калифорнийском государственном университете Помоны.

Как сообщалось ранее в УНН, объявлено участников Национального отбора "Евровидение-2020".