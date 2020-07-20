Українка намагалася вивезти в Угорщину партію контрабандних сигарет

"Під час огляду легкового автомобіля Skoda Оctavia української реєстрації, що прибув у пункт пропуску "Тиса" на виїзд з України, у прикордонників виникли підозри щодо можливої наявності у ньому сховків… Виявилося, що в задніх колесах легковика були приховані сигарети. Щоб їх дістати, прикордонникам довелося демонтувати колеса. З них правоохоронці дістали 300 пачок сигарет без акцизних марок", – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що сигарети в Угорщину намагалася перевезти 57-річна українка. "Замість сумнівного підзаробітку жінка втратила і сигарети, і автомобіль 1999 року випуску, який оцінили у майже 115 тисяч гривень", – додали прикордонники.

Як раніше повідомляв УНН, на кордоні з Білоруссю прикордонники виявили найбільшу за останні кілька років контрабанду сигарет – майже 103,3 тисячі пачок.