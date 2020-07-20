Українка намагалася вивезти в Угорщину партію контрабандних сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У пункті пропуску "Тиса", що на Закарпатті, минулого вечора затримали громадянку України, яка намагалася вивезти до Угорщини партію тютюнових виробів, приховавши їх в автівці. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
"Під час огляду легкового автомобіля Skoda Оctavia української реєстрації, що прибув у пункт пропуску "Тиса" на виїзд з України, у прикордонників виникли підозри щодо можливої наявності у ньому сховків… Виявилося, що в задніх колесах легковика були приховані сигарети. Щоб їх дістати, прикордонникам довелося демонтувати колеса. З них правоохоронці дістали 300 пачок сигарет без акцизних марок", – йдеться в повідомленні.
У ДПСУ зазначили, що сигарети в Угорщину намагалася перевезти 57-річна українка. "Замість сумнівного підзаробітку жінка втратила і сигарети, і автомобіль 1999 року випуску, який оцінили у майже 115 тисяч гривень", – додали прикордонники.
Як раніше повідомляв УНН, на кордоні з Білоруссю прикордонники виявили найбільшу за останні кілька років контрабанду сигарет – майже 103,3 тисячі пачок.