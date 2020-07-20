Украинка пыталась вывезти в Венгрию партию контрабандных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В пункте пропуска "Тиса" на Закарпатье вчера вечером задержали гражданку Украины, которая пыталась вывезти в Венгрию партию табачных изделий, скрыв их в машине. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Во время осмотра легкового автомобиля Skoda Оctavia украинской регистрации, прибывшего в пункт пропуска "Тиса" на выезд из Украины, у пограничников возникли подозрения о возможном наличии в нем тайников... Оказалось, что в задних колесах легковушки были скрыты сигареты. Чтобы их изъять, пограничникам пришлось демонтировать колеса. Из них правоохранители получили 300 пачек сигарет без акцизных марок", - говорится в сообщении.
В ГПСУ отметили, что сигареты в Венгрию пыталась перевезти 57-летняя украинка. "Вместо сомнительного подзаработка женщина потеряла и сигареты, и автомобиль 1999 года выпуска, который оценили в почти 115 тысяч гривен", - добавили пограничники.
Как ранее сообщал УНН, на границе с Беларусью пограничники обнаружили самую большую за последние несколько лет контрабанду сигарет - почти 103,3 тысячи пачек.