На кордоні з Білоруссю виявили найбільшу партію контрабанди сигарет за останні роки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. На кордоні з Білоруссю прикордонники виявили найбільшу за останні кілька років контрабанду сигарет – майже 103,3 тисячі пачок. Порушників закону притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
“На кордоні з Білоруссю виявили найбільшу партію контрабандних сигарет за останні роки...У ніч проти 18 липня, під час оформлення на в’їзд в Україну двох автомобілів DAF та MAN з вантажем макулатури, прикордонники виявили масштабну контрабанду сигарет. У подвійних стелях напівпричепів та подвійній стіні кожного транспортного засобу виявлено сховки з майже 54 тисячами та понад 76 тисячами пачок сигарет білоруського виробництва без акцизних марок”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за порушення митних правил водіїв - громадян Білорусі - вже притягнуто до адміністративної відповідальності.
“Контрабандне куриво, що назагал сягнуло майже 130,3 тис. пачок, та напівпричепи встановленим порядком вилучено. Триває підрахунок їх вартості”, — додали у повідомленні.
Нагадаємо, на Одещині чоловік в автомобілі перевозив понад 26 тисяч пачок сигарет молдавського виробництва без марок акцизного збору.