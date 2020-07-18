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19 березня, 18:42 • 104269 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 150316 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 124786 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 138928 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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На кордоні з Білоруссю виявили найбільшу партію контрабанди сигарет за останні роки

На кордоні з Білоруссю виявили найбільшу партію контрабанди сигарет за останні роки

Київ • УНН

 • 17766 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. На кордоні з Білоруссю прикордонники виявили найбільшу за останні кілька років контрабанду сигарет – майже 103,3 тисячі пачок. Порушників закону притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

“На кордоні з Білоруссю виявили найбільшу партію контрабандних сигарет за останні роки...У ніч проти 18 липня, під час оформлення на в’їзд в Україну двох автомобілів DAF та MAN з вантажем макулатури, прикордонники виявили масштабну контрабанду сигарет. У подвійних стелях напівпричепів та подвійній стіні кожного транспортного засобу виявлено сховки з майже 54 тисячами та понад 76 тисячами пачок сигарет білоруського виробництва без акцизних марок”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за порушення митних правил водіїв - громадян Білорусі - вже притягнуто до адміністративної відповідальності.

“Контрабандне куриво, що назагал сягнуло майже 130,3 тис. пачок, та напівпричепи встановленим порядком вилучено. Триває підрахунок їх вартості”, — додали у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині чоловік в автомобілі перевозив понад 26 тисяч пачок сигарет молдавського виробництва без марок акцизного збору.

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