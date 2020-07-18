На кордоні з Білоруссю виявили найбільшу партію контрабанди сигарет за останні роки

“На кордоні з Білоруссю виявили найбільшу партію контрабандних сигарет за останні роки...У ніч проти 18 липня, під час оформлення на в’їзд в Україну двох автомобілів DAF та MAN з вантажем макулатури, прикордонники виявили масштабну контрабанду сигарет. У подвійних стелях напівпричепів та подвійній стіні кожного транспортного засобу виявлено сховки з майже 54 тисячами та понад 76 тисячами пачок сигарет білоруського виробництва без акцизних марок”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за порушення митних правил водіїв - громадян Білорусі - вже притягнуто до адміністративної відповідальності.

“Контрабандне куриво, що назагал сягнуло майже 130,3 тис. пачок, та напівпричепи встановленим порядком вилучено. Триває підрахунок їх вартості”, — додали у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині чоловік в автомобілі перевозив понад 26 тисяч пачок сигарет молдавського виробництва без марок акцизного збору.



