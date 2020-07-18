На границе с Беларусью обнаружили крупнейшую партию контрабанды сигарет за последние годы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. На границе с Беларусью пограничники обнаружили крупнейшую за последние несколько лет контрабанду сигарет - почти 103,3 тысячи пачек. Нарушителей закона привлечено к административной ответственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб3 Госпогранслужбы.
"На границе с Беларусью обнаружили крупнейшую партию контрабандных сигарет за последние годы... В ночь на 18 июля, во время оформления на въезд в Украину двух автомобилей DAF и MAN с грузом макулатуры, пограничники обнаружили масштабную контрабанду сигарет. В двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждого транспортного средства обнаружено тайники с почти 54 тысячами и более 76 тысячами пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за нарушение таможенных правил водителей - граждан Беларуси - уже привлекли к административной ответственности.
"Контрабандное курево, что в целом составило почти 130,3 тыс. пачек, и полуприцепы установленным порядком изъяты. Продолжается подсчет их стоимости", - добавили в сообщении.
Напомним, в Одесской области мужчина в автомобиле перевозил более 26 тысяч пачек сигарет молдавского производства без марок акцизного сбора.