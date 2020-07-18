На границе с Беларусью обнаружили крупнейшую партию контрабанды сигарет за последние годы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 47345 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102962 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107899 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135498 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111305 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132465 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102282 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102615 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104467 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На границе с Беларусью обнаружили крупнейшую партию контрабанды сигарет за последние годы

На границе с Беларусью обнаружили крупнейшую партию контрабанды сигарет за последние годы

Киев  •  УНН

 • 17764 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. На границе с Беларусью пограничники обнаружили крупнейшую за последние несколько лет контрабанду сигарет - почти 103,3 тысячи пачек. Нарушителей закона привлечено к административной ответственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб3 Госпогранслужбы.

"На границе с Беларусью обнаружили крупнейшую партию контрабандных сигарет за последние годы... В ночь на 18 июля, во время оформления на въезд в Украину двух автомобилей DAF и MAN с грузом макулатуры, пограничники обнаружили масштабную контрабанду сигарет. В двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждого транспортного средства обнаружено тайники с почти 54 тысячами и более 76 тысячами пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за нарушение таможенных правил водителей - граждан Беларуси - уже привлекли к административной ответственности.

"Контрабандное курево, что в целом составило почти 130,3 тыс. пачек, и полуприцепы установленным порядком изъяты. Продолжается подсчет их стоимости", - добавили в сообщении.

Напомним, в Одесской области мужчина в автомобиле перевозил более 26 тысяч пачек сигарет молдавского производства без марок акцизного сбора.

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