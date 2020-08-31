Українка хотіла провезти з РФ "партію" георгіївських стрічок
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На українсько-російському кордоні виявили жінку, яка намагалася провезти в Україну георгіївські стрічки та стрічки з триколором РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
"Учора в пункт пропуску “Гоптівка”, що на українсько-російському кордоні на вхід із Росії прибула громадянка України 1985 року народження. Під час здійснення огляду ручної валізи жінки прикордонники Харківського загону спільно з представниками митної служби виявили георгіївські стрічки, значки “9 мая”, стрічки з триколором РФ та заготовки до них у кількості близько 1000 штук“, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що оперативними співробітниками прикордонного загону спільно з співробітниками СБУ встановлено, що громадянка нібито займається виготовленням та продажем виробів ручної роботи. Стосовно переміщення вищевказаних виробів пояснення надавати відмовилась, але оперативниками встановлено можливу її причетність до пропаганди комуністичного, націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів на території України.
Наразі прикордонники направили до Національної поліції повідомлення щодо виявлення в діях громадянки ознак вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 436 −1 ККУ “Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів”.
Громадянку та виявлені предмети передано представникам Національної поліції.
Нагадаємо, у Миколаєві до відділу поліції було доставлено двох громадян через використання георгіївських стрічок.