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Українка хотіла провезти з РФ "партію" георгіївських стрічок

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. На українсько-російському кордоні виявили жінку, яка намагалася провезти в Україну георгіївські стрічки та стрічки з триколором РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Українка хотіла провезти з РФ "партію" георгіївських стрічок

"Учора в пункт пропуску “Гоптівка”, що на українсько-російському кордоні на вхід із Росії прибула громадянка України 1985 року народження. Під час здійснення огляду ручної валізи жінки прикордонники Харківського загону спільно з представниками митної служби виявили георгіївські стрічки, значки “9 мая”, стрічки з триколором РФ та заготовки до них у кількості близько 1000 штук“, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що оперативними співробітниками прикордонного загону спільно з співробітниками СБУ встановлено, що громадянка нібито займається виготовленням та продажем виробів ручної роботи. Стосовно переміщення вищевказаних виробів пояснення надавати відмовилась, але оперативниками встановлено можливу її причетність до пропаганди комуністичного, націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів на території України.

Наразі прикордонники направили до Національної поліції повідомлення щодо виявлення в діях громадянки ознак вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 436 −1 ККУ “Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів”.

Громадянку та виявлені предмети передано представникам Національної поліції.

Нагадаємо, у Миколаєві до відділу поліції було доставлено двох громадян через використання георгіївських стрічок

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