Украинка хотела провезти с РФ "партию" георгиевских ленточек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. На российско-украинской границе обнаружили женщину, которая пыталась провезти в Украину георгиевские ленты и ленты с триколором РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Вчера в пункт пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе на вход из России прибыла гражданка Украины 1985 года рождения. При осуществлении досмотра чемодана женщины пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможенной службы обнаружили георгиевские ленточки, значки "9 мая", ленты с триколором РФ и заготовки к ним в количестве около 1000 штук", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативными сотрудниками пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ установлено, что гражданка якобы занимается изготовлением и продажей изделий ручной работы. Относительно перемещения вышеуказанных изделий объяснения предоставлять отказалась, но оперативниками установлено возможную ее причастность к пропаганде коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины.
Сейчас пограничники направили в Национальную полицию сообщение об обнаружении в действиях гражданки признаков совершения уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 436 -1 УКУ "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов".
Гражданку и обнаруженные предметы передали представителям Национальной полиции.
Напомним, в Николаеве в отдел полиции были доставлены двое граждан из-за использования георгиевских лент.