Українка Харлан вп'яте виборола звання лідера сезону світового рейтингу з фехтування

Так, українська шаблістка повторила досягнення свого співвітчизника — рапіриста Сергія Голубицького. Він так само п’ять разів закінчував сезон у якості лідера світового табелю про ранги.

У цьому сезоні Харлан тричі підіймалась на п’єдестал пошани. На першому етапі Кубка світу в сезоні-2019/2020 у французькому Орлеані українка здобула “бронзу”, а після виграла два “золота” — на аналогічному турнірі в Солт-Лейк-Сіті, а також на Гран-прі Монреаля.

Примітно, що осінню цього року сезон не відновлювався через із світовою ситуацію з коронавірусом.