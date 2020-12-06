Украинка Харлан в пятый раз завоевала звание лидера сезона мирового рейтинга по фехтованию

Так, украинская саблистка повторила достижение своего соотечественника - рапириста Сергея Голубицкого. Он так же пять раз заканчивал сезон в качестве лидера мирового табеля о рангах.

В этом сезоне Харлан трижды поднималась на пьедестал почета. На первом этапе Кубка мира в сезоне-2019/2020 во французском Орлеане украинка получила "бронзу", а после выиграла два "золота" - на аналогичном турнире в Солт-Лейк-Сити, а также на Гран-при Монреаля.

Примечательно, что осенью этого года сезон не восстанавливался из-за ситуации с пандемией коронавируса.