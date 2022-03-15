Україні потрібний союз із країною, яка має ядерну зброю – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, яка має ядерну зброю. Сьогодні це Велика Британія. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
Цитата
"Купа міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а тільки висловлюють стурбованість. В Україні з початку війни вбито майже сто дітей, хто за це відповість? Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Велика Британія", - сказав Данілов.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін блефує, коли погрожує всьому світу ядерною зброєю.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна не збирається повертати собі ядерну зброю, натомість вона очікувала гарантій безпеки.
За словами секретаря РНБО України Олексія Данилова, Зеленський, звертаючись до підписантів Будапештського меморандуму, не говорив про розроблення Україною ядерної зброї.
Контекст
За даними ЗМІ, російський президент Володимир Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Валерієм Герасимовим наказав перевести сили стримування російської армії в особливий режим проведення бойового чергування.