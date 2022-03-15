Украине нужен союз со страной, у которой есть ядерное оружие – Данилов

Цитата

"Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. В Украине с начала войны убито почти сто детей, кто за это ответит? Украине необходимо заключить новый оборонительный союз, в котором обязательно должна быть страна, обладающая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания", - сказал Данилов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин блефует, когда угрожает всему миру ядерным оружием.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина не собирается возвращать себе ядерное оружие, вместо этого она ожидала гарантий безопасности.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, Зеленский, обращаясь к подписантам Будапештского меморандума, не говорил о разработке Украиной ядерного оружия.

Контекст

По данным СМИ, российский президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.



