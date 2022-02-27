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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українець завдав ворогові збитків на 7 мільйонів євро

Українець завдав ворогові збитків на 7 мільйонів євро

Київ • УНН

 • 531104 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українець Остапчук Тарас Володимирович завдав ворогові збитків на 7 мільйонів євро. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

Цитата

“Українець Остапчук Тарас Володимирович. Завдав сьогодні ворогові збитків на 7 мільйонів євро. Вчора він утопив яхту Віце президента Російсько-фашистського концерну з виробництва зброї — „Ростех“, що стоїть у порту Мальйорки. Називалася ця Яхта — „Lady Andalusia“. Тепер лежить на дні Марини Мальйорки. Поліція його спочатку затримала, а суддя, дізнавшись, що він утопив яхту російського, побачивши як російська ракета вдарила в житловий будинок на Лобановського, 7 а — відпустив його з-під варти”, — зазначив Геращенко.

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