Українець завдав ворогові збитків на 7 мільйонів євро
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українець Остапчук Тарас Володимирович завдав ворогові збитків на 7 мільйонів євро. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.
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“Українець Остапчук Тарас Володимирович. Завдав сьогодні ворогові збитків на 7 мільйонів євро. Вчора він утопив яхту Віце президента Російсько-фашистського концерну з виробництва зброї — „Ростех“, що стоїть у порту Мальйорки. Називалася ця Яхта — „Lady Andalusia“. Тепер лежить на дні Марини Мальйорки. Поліція його спочатку затримала, а суддя, дізнавшись, що він утопив яхту російського, побачивши як російська ракета вдарила в житловий будинок на Лобановського, 7 а — відпустив його з-під варти”, — зазначив Геращенко.
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