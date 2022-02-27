Украинец нанес врагу ущерб на 7 миллионов евро

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“Украинец Остапчук Тарас Владимирович. Нанес сегодня врагу ущерб на 7 миллионов евро. Вчера он утопил яхту вице президента Российско-фашистского концерна по производству оружия - “Ростех", стоящую в порту Мальорки. Называлась эта Яхта - "Леди Андалусия". Теперь лежит на дне Марины Мальорки. Полиция сначала задержала, а судья, узнав, что он утопил яхту российского, увидев как российская ракета ударила в жилой дом на Лобановского, 7 а — отпустил его из-под стражи”, — отметил Геращенко.

Напомним

В Житомирской области Байрактар уничтожил БУК российских оккупантов.