Украинец нанес врагу ущерб на 7 миллионов евро
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украинец Остапчук Тарас Владимирович нанес врагу ущерб на 7 миллионов евро. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
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“Украинец Остапчук Тарас Владимирович. Нанес сегодня врагу ущерб на 7 миллионов евро. Вчера он утопил яхту вице президента Российско-фашистского концерна по производству оружия - “Ростех", стоящую в порту Мальорки. Называлась эта Яхта - "Леди Андалусия". Теперь лежит на дне Марины Мальорки. Полиция сначала задержала, а судья, узнав, что он утопил яхту российского, увидев как российская ракета ударила в жилой дом на Лобановского, 7 а — отпустил его из-под стражи”, — отметил Геращенко.
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