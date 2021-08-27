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Українець заблукав у турецьких горах: чоловік провів там ніч

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Український альпініст Вадим Заскалко вирушив у похід схилами турецької гори Сюфан і заблукав. Про це повідомляє УНН за даними Sözcü.

Деталі

Заблукавши, українець зателефонував своїм друзям і повідомив, що не може знайти дороги назад. Друзі викликали бригаду рятувальників. Згодом зі зниклим було втрачено зв’язок, тому що розрядився акумулятор телефона. Провівши ніч на схилах гори Сюфан, турист вирушив у прилегле селище, зарядив телефон, подзвонив друзям і повідомив їх про своє місцезнаходження. Після цього рятувальні бригади знайшли українця і забрали його. Також відомо, що під час спроби знайти дорогу чоловік пошкодив ногу.

Нагадаємо

В Україні 14 серпня поблизу Ворохти під час сходження на Говерлу від групи туристів відстав та заблукав хлопчик. Негайно було організовано пошукові роботи з подальшим нарощуванням сил та засобів. Дитину знайшли за добу після зникнення.

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