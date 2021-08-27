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Украинец заблудился в турецких горах: мужчина провел там ночь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинский альпинист Вадим Заскалко отправился в поход склонами турецкой горы Сюфан и заблудился. Об этом сообщает УНН по данным Sözcü.

Детали

Заблудившись, украинец позвонил своим друзьям и сообщил, что не может найти дороги назад. Друзья вызвали бригаду спасателей. Впоследствии с пропавшим была потеряна связь, потому что разрядился аккумулятор телефона. Проведя ночь на склонах горы Сюфан, турист отправился в близлежащий поселок, зарядил телефон, позвонил друзьям и сообщил им о своем местонахождении. После этого спасательные бригады нашли украинца и забрали его. Также известно, что при попытке найти дорогу мужчина повредил ногу.

Напомним

В Украине 14 августа вблизи Ворохты во время восхождения на Говерлу от группы туристов отстал и заблудился мальчик. Немедленно былы организованы поисковые работы с последующим наращиванием сил и средств. Ребенка нашли через сутки после исчезновения.

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