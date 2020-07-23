Українець в 14 років став наймолодшим учасником в історії кваліфікацій ЧС зі снукеру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. 14-річний українець Юліан Бойко провів поєдинок кваліфікації чемпіонату світу зі снукеру на якому оформив рекорд в історії турніру, повідомляє УНН з посиланням на видання “EveningExpress”.
У першому матчі змагань, які відбуваються у Шеффілді, наш земляк програв представнику Малайзії Тор Чуан Леонг з рахунком 3:6. Після 6 партій результат був нічийним, але 32-річний досвідчений опонент краще провів кінцівку зустрічі.
Примітно, що Бойко став наймолодшим учасником кваліфікації ЧС зі снукеру. Його вік складає 14 років.
Відзначимо, що Бойко тільки 8 червня 2020 року отримав статус професіонала, ставши першим в історії професійним гравцем в снукер з пострадянського простору.
Як повідомляв УНН, Бойко вигравав чемпіонат Європи зі снукеру.