Украинец в 14 лет стал самым молодым участником в истории квалификаций ЧМ по снукеру
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. 14-летний украинец Юлиан Бойко провел поединок квалификации чемпионата мира по снукеру на котором оформил рекорд в истории турнира, сообщает УНН со ссылкой на издание "EveningExpress".
В первом матче соревнований, которые проходят в Шеффилде, наш земляк проиграл представителю Малайзии Топ Чуан Леонг со счетом 3:6. После 6 партий результат был ничейным, но 32-летний опытный оппонент лучше провел концовку встречи.
Примечательно, что Бойко стал самым молодым участником квалификации ЧМ по снукеру. Его возраст составляет 14 лет.
Отметим, что Бойко только 8 июня 2020 года получил статус профессионала, став первым в истории профессиональным игроком в снукер с постсоветского пространства.
Как сообщал УНН, Бойко выигрывал чемпионат Европы по снукеру.